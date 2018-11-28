Строительство психинтерната отложили в Севастополе

В Севастополе в 2019 году не будут строить психоневрологический диспансер. Начало стройки переносится на неопределенный срок, сообщила глава комитета по социально-гуманитарным вопросам законодательного собрания Севастополя Татьяна Щербакова.

По словам депутата, которые приводит онлайн-издание «Новый Севастополь», проект должны были включить в федеральную целевую программу. Однако в Минэкономразвития РФ его внесли уже после того, как правительство завизировало новую редакцию программы.

Кроме того, как сказала Щербакова, нет определенности по поводу предварительной сметы строительства. Правительство Севастополя оценивает его в 1,205 млрд рублей, а Главгосэкспертиза — в 1,100 млрд рублей. Разница составляет около 7%, но причины этого пока неизвестны, сказала депутат.

Издание отмечает, что жителей Севастополя с психоневрологическими заболеваниями сейчас отправляют на лечение в другие регионы России. В мае 2018 года губернатор Дмитрий Овсянников обещал, что интернат будет построен в течение двух лет.