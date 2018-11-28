В «Сколково» поддержали заявление Путина о приемлемой цене на нефть

Эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко прокомментировала «Известиям» заявление президента России Владимира Путина о приемлемой для страны цене на нефть. Ранее 28 ноября, выступая на форуме «Россия зовет!», глава государства рассказал, что Москву устраивает цена на нефть в районе $60 за баррель.

«Бюджетное правило подразумевает, что цена нефти не будет опускаться ниже $40 за баррель. С этой точки зрения $60 за баррель выглядит вполне приемлемой ценой», — пояснила специалист.

По ее мнению, цена в коридоре $60–70 за баррель обоснованна как для рынка в целом, так и для отдельных потребителей и большинства производителей.

«В следующем году цена должна сохраниться в этом диапазоне ($60–70 за баррель. — Ред.)», — дала эксперт свой прогноз на 2019 год.

Однако ситуация с Ираном не позволяет сказать точнее, какой будет цена в этом диапазоне, полагает Грушевенко.

«Ближе к $60 за баррель, а возможно, и ниже, в случае если удастся обойти санкции США, или ближе к $70 за баррель в случае полноценной реализации санкций», — добавила представитель Центра энергетики Московской школы управления «Сколково».

23 ноября стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $59 впервые с 27 октября 2017 года. Одним из факторов снижения цен на нефть стал рост добычи углеводородов в России, США и Саудовской Аравии, рассказала «Известиям» Грушевенко.

В свою очередь, российский президент 28 ноября заявил, что Россия продолжит работу со странами — участницами соглашения ОПЕК+, направленного на стабилизацию рынка нефти.