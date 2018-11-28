Прямой эфир

В «Сколково» поддержали заявление Путина о приемлемой цене на нефть

0
Фото: Global Look Press/Friso Gentsch
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко прокомментировала «Известиям» заявление президента России Владимира Путина о приемлемой для страны цене на нефть. Ранее 28 ноября, выступая на форуме «Россия зовет!», глава государства рассказал, что Москву устраивает цена на нефть в районе $60 за баррель.

Биржа идет ко дну: рынки пережили «черный» день
Обвал мировых котировок и цен на нефть не пошатнули курс российской валюты

«Бюджетное правило подразумевает, что цена нефти не будет опускаться ниже $40 за баррель. С этой точки зрения $60 за баррель выглядит вполне приемлемой ценой», — пояснила специалист.

По ее мнению, цена в коридоре $60–70 за баррель обоснованна как для рынка в целом, так и для отдельных потребителей и большинства производителей.

«В следующем году цена должна сохраниться в этом диапазоне ($60–70 за баррель. — Ред.)», — дала эксперт свой прогноз на 2019 год.

Однако ситуация с Ираном не позволяет сказать точнее, какой будет цена в этом диапазоне, полагает Грушевенко.

«Ближе к $60 за баррель, а возможно, и ниже, в случае если удастся обойти санкции США, или ближе к $70 за баррель в случае полноценной реализации санкций», — добавила представитель Центра энергетики Московской школы управления «Сколково».

23 ноября стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $59 впервые с 27 октября 2017 года. Одним из факторов снижения цен на нефть стал рост добычи углеводородов в России, США и Саудовской Аравии, рассказала «Известиям» Грушевенко.

В свою очередь, российский президент 28 ноября заявил, что Россия продолжит работу со странами — участницами соглашения ОПЕК+, направленного на стабилизацию рынка нефти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стали известны причины рухнувших цен на нефть
Путин назвал устраивающую Россию цену на нефть
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017