Москалькова опровергла применение давления к украинским морякам

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 28 ноября заявила, что распространяемые в Киеве сообщения о давлении на украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе, не подтверждаются.

«У меня никаких подтверждений этому тезису нет. Поскольку следственные действия состояли пока на первом этапе из опросов. Опросы проведены, у всех обвиняемых, незаконно пересекших границу, в суде были возможности заявить о давлении. Но, как мне известно, никто них на суде такое заявление не сделал», — цитирует «РИА Новости» омбудсмена.

По словам Москальковой, на судебных процессах в Симферополе присутствует уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина, которая делится с ней оперативной информацией.

25 ноября три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушении конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом корабли опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы РФ. К настоящему моменту суда задержали и доставили в Керчь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокационными. Он указал, что Киев грубо нарушил нормы международного права и преднамеренно проигнорировал правила мирного прохода в территориальном море РФ.

27 ноября Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца 12 из 24 моряков с задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины. На следующий день стало известно об аресте сотрудников СБУ Василия Сороки и Андрея Драча.

Вечером 26 ноября Верховная рада Украины одобрила введение военного положения в отдельных областях страны после инцидента в Керченском проливе. Правовой режим будет действовать в течение 30 дней начиная с 28 ноября.