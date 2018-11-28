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Игрок «Манчестер Юнайтед» потерял ребенка перед выходом на поле

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Фото: Global Look Press/Andrew Yates
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Курьезный инцидент произошел в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз». Футболист «красных дьяволов» Маруан Феллаини потерял ребенка, который должен был вывести его на поле.

Внимание на видео из подтрибунного помещения обратили пользователи соцсетей. На кадрах видно, как Феллаини стоит в одиночестве и перед самым выходом на поле начинает в панике озираться, ища своего проводника. Впоследствии ребенок нашелся, и полузащитник вышел на поле уже вместе с ним, передает газета «Спорт-Экспресс».

Встреча, прошедшая 27 ноября, завершилась со счетом 1:0 в пользу английского клуба, а героем матча стал именно Феллаини. Именно он на первой добавленной минуте поразил ворота швейцарского клуба и принес победу манкунианцам.

Главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью эмоционально отреагировал на гол полузащитника. Португальский специалист взял ящик для переноса воды и швырнул его на ограждение. Теперь тренеру грозит наказание, передает «Газета.ру».

27 ноября свой матч в Лиги чемпионов провел московский ЦСКА. Армейцы в «Лужниках» принимали чешскую «Викторию». Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

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