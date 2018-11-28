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Памятник архитектуры XIX века в Уфе вместо сноса решили реставрировать

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В Уфе решили сохранить и даже отреставрировать памятник архитектуры XIX века на Коммунистической улице. Заявление прозвучало от сотрудников компании «СтройТЭК» после серии публикаций в защиту исторического строения.

Как отмечает «МедиаКорСеть», о своих намерениях сохранить объект застройщик сообщил уже после того, как Арбитраж Башкирии удовлетворил его иск о лишении дома охранного статуса. Он также планирует сохранить и Третью Соборную мечеть с медресе «Хасания», которые также находятся недалеко от застройки.

При этом в «СтройТЭКе» отмечают, что в соответствии с проектом новой застройки, утвержденным постановлением регионального правительства, охраняемая граница вокруг памятников нарушена не будет. В этой связи агентство напоминает, что ранее именно «СтройТЭК» пытался лишить здание охранного статуса.

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