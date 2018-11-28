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Пешеход погиб после наезда иномарки во Владивостоке

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Во Владивостоке женщина-водитель сбила переходившего дорогу мужчину. От полученных травм он погиб.

Авария произошла в среду утром, 28 ноября, в районе остановки «Восточная верфь». Пешеход пытался перейти проезжую часть в непредусмотренном для этого месте перед близко идущим автомобилем Honda Fit, водитель которой не сумела избежать столкновения и сбила его.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход погиб от полученных травм на месте. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Отмечается, что проезжую часть на этом участке пересечь можно только по подземному пешеходному переходу, который находился в 10 м от места ДТП.

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