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Порошенко предупредил об угрозе полномасштабной войны с Россией

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Президент Украины Петр Порошенко объяснил решение ввести в стране военное положение угрозой полномасштабной войны с Россией. Об этом глава государства заявил в интервью трем украинским телеканалам.

В качестве доказательств глава государства привел спутниковые снимки российской базы, которая располагается в 18 км от границы. По его словам, за последний месяц количество танков на ней выросло в три раза.

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«И после инцидента, который произошел в Азовском море, мы должны были обеспечить украинские Вооруженные Силы на отпор в случае широкомасштабного наземного вторжения», — приводит слова президента его пресс-служба.

Порошенко также прокомментировал инцидент в Керченском проливе. Он утверждает, что украинские корабли действовали в строгом соответствии с международным правом и якобы предупредили российскую сторону о своих действиях.

По его словам, сам инцидент произошел в нейтральных водах, и корабли ВМС России не входили в территориальные воды России.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Украинские моряки в ходе допроса признали, что их действия носили провокационный характер. В частности, они намерено игнорировали предупреждения российских силовиков о нарушении границы РФ. Более того, на одном из катеров был обнаружен документ, в котором старшему группы ставится задача осуществить переход «скрытным порядком» из Одессы в Бердянск.

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