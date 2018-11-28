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Оборудование для лечения детей с речевыми расстройствами поступило в Якутск

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В Якутске открылась региональная опорно-экспериментальная площадка с уникальным оборудованием для детей с недоразвитием речи, психологическими и речевыми расстройствами.

Оборудование стоимостью почти 1 млн рублей поступило в Детско-семейный центр республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Об этом пишет ИА SakhaNews.

Как рассказал первый заместитель труда и социального развития республики Иван Алексеев, оборудование получено благодаря партнерству центра и фирмы «Амалтея» из Санкт-Петербурга. Также Алексеев выразил надежду, что оборудование долго прослужит и окажет помощь подрастающему поколению.

Так, центру были предоставлены психодиагностические тесты, коррекционные комплексы биологически-обратной связи, логопедический интерактивный стол и комплексы видеобиоуправления.

Специалисты партнерской фирмы обучаю специалистов центра работе с интерактивным оборудование до 30 ноября. После апробации сотрудники центра смогут сами обучать других специалистов по всей республике.

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