Долгожданная премьера «Как устроен мир» порадует зрителей РЕН ТВ

Телеведущий Тимофей Баженов в своем новом проекте «Как устроен мир» вместе с телезрителями изучит суть сложных процессов и изменит о них сложившееся представление.

Премьера состоится 3 декабря. Баженов пройдется по лаве, будет поджигать воду, раскроет рецепт приготовления воздуха и поделится шокирующими секретами соли.

«Как устроен мир» подразумевает присутствие ведущего на тех объектах, о которых идет речь, и тактильные ощущения от происходящего. Мне пришлось достать из закромов свой костюм вулканолога и побывать на шести разных вулканах», — поделился Баженов. По его словам, важно показать мощь природы и научить людей с ней справляться.

В программе дадут ответы на множество вопросов, зрителям станет ясно, что такое благодатный огонь и почему люди не видят дейтериевую воду

«Как устроен мир» на РЕН ТВ ждет телезрителей с 3 декабря в 14:00 по будням.

Летом 2018 года средняя доля просмотра РЕН ТВ составила рекордные 6,6% в целевой возрастной аудитории «Все 25–54». По данным исследовательской компании Mediascope, это лучший результат лета за все годы вещания телеканала.