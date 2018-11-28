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Очередная партия школьных автобусов поступит в Амурскую область

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В Амурскую область поступят 27 новых школьных автобусов. Их планируют распределить между образовательным учреждениями 15 муниципалитетов. Такое решение было принято общественным советом минобрнауки Амурской области, заседание которого состоялось во вторник, 27 ноября, в режиме видеоконференц-связи.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона, по пять автобусов получат Благовещенск и Архаринский район, три автомобиля направят в Серышевский район, по два в Мазановский и Свободненский районы, а по одной единице техники получат Благовещенский, Белогорский, Завитинский, Зейский, Ивановский, Константиновский, Михайловский Октябрьский, Ромненский и Тындинский районы, пишет Амурская служба новостей.

Как отметила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева, решение о распределении таким образом было принято исходя из количества детей, которым требуется транспорт, а также срока эксплуатации имеющихся автобусов и длительности маршрута.

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