Антидопинговая лаборатория при МГУ откроется в начале декабря

В декабре антидопинговая лаборатория при Московском государственном университете имени Ломоносова откроется в новом корпусе. Об этом в среду, 28 ноября, сообщил журналистам ректор вуза Виктор Садовничий.

Он отметил, что в новом корпусе завершилась реконструкция и здание уже находится под охраной.

«Сотрудники одной ногой еще находятся в старом корпусе, а другой — уже в новом. Если говорить про ленточку, то где-то неделя, максимум две, когда мы ее перережем», — цитирует ректора агентство городских новостей «Москва».

Садовничий пояснил, что старое здание лаборатории не закрывалось и имеет разрешение Всемирного антидопингового агентства. Сейчас там находится делегация экспертов WADA, которая прибыла в Москву на переговоры по вопросу получения доступа к данным антидопинговой лаборатории. 28 ноября специалисты посетили здание лаборатории РУСАДА, пишет «Газета.ру».

20 сентября исполком WADA восстановил полноправный статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которого организацию лишили в ноябре 2015 года. Согласно решению, российская сторона до 31 декабря 2018 года должна предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. В противном случае РУСАДА вновь будет отстранено.