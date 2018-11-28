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Назарбаев рассказал о роли Руси в истории Казахстана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что его страна впитала историю, культуру и менталитет многих народов, в том числе и Руси, и должна сохранять это богатство. Такое мнение он озвучил в ходе выступления на VIII Гражданском форуме в Астане в среду, 28 ноября. 

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«Хотел бы особо подчеркнуть общность историко-культурного наследия для всего народа Казахстана. Единение Руси и степи: сколько было взаимопонимания, опыта было взято из истории, допустим, Золотой орды, в управлении государством», — приводит его слова Sputnik Казахстан

Как пояснил политик, казахи всё это впитали и ко всем относятся толерантно. Он подчеркнул, что страны мира должны ценить общие корни, а не стремиться к разъединению.

21 ноября вышла в свет статья Назарбаева «Семь граней Великой степи». В ней говорится об истории Казахстана, роли народа и великих открытиях, которые подарила человечеству казахская степь.

В начале ноября президент РФ Владимир Путин и его коллега Нурсултан Назарбаев подписали план совместных действий двух стран на 2019–2021 годы. Также стороны подписали еще пять документов, которые, в частности, касаются программы приграничного сотрудничества. 

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