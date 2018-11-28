Шура привлечет внимание прокуратуры к делу о квартире нарядом Снегурочки и пением

Российский певец Шура (Александр Медведев) собирается нарядиться Снегурочкой и устроить концерт в прокуратуре, чтобы привлечь внимание к разбирательству по поводу его квартиры, оказавшейся 15 лет назад обманным путем оформленной на других людей. Об этом артист рассказал на пресс-конференции в среду, 28 ноября.

«Думаю, что надо с песнями заходить. Брать папку с документами, открывать ногой дверь и с песнями. Они ж любят, когда я пою. И в процессе песен все документы выкладывать им на стол, тогда сразу всё будет. Без концерта нам чувствуется уже не обойтись. Приду в прокуратуру песни попеть, наряжусь в Снегурочку, такую яркую, красивую, и буду песни петь. Наверное, так они меня быстрее увидят, поймут и одобрят», — цитирует исполнителя НСН.

Адвокат певца Алексей Панфилов рассказал, что в 2003 году Александр Медведев купил квартиру у застройщика «Градострой», который в тот же день совершил сделку с Муратом Арабовым, экс-сотрудником компании «Столица». Рыночная стоимость квартиры оценивается в 35 млн рублей. Певец считает, что он стал жертвой черных риелторов при оформлении договора.

Панфилов отметил, что было подано исковое заявление в отношении нового собственника квартиры Шамиля Исаева, Арабова и в отношении департамента градостроительной политики Москвы. Он также обвинил в причастности к ситуации сына бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Александра.

«Александр никому ничего не дарил. Арабов не друг, это экс-сотрудник «Столицы». Учредители компании «Столица» и у этого застройщика «Градострой» — одни и те же. Один — это сын Лужкова, Александр. Другой — Бондаренко», — заявил защитник.

Артист подал заявление в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД. Дело пока не возбуждено. Вернуть право собственности на недвижимость будет сложно, так как сроки по исковой давности уже истекли.