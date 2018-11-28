Прямой эфир

Семинар по правовой грамотности организовали для оленеводов в НАО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ненецком автономном округе (НАО) для представителей семейно-родовых общин организуют семинар по правовой грамотности. Участникам расскажут о мерах господдержки оленеводства и социальных гарантиях работников тундры, разъяснят правила традиционного рыболовства, научат оформлять документы на оружие и бухгалтерскую отчетность.

Одной из тем семинара станет предпринимательская деятельность. В частности, речь пойдет о сельскохозяйственной кооперации и способах реализации промысловой продукции. Об этом сообщает ИА FlashNord. В НАО насчитывается 20 общин коренных малочисленных народов Севера, большинство из которых заняты оленеводством.

В конце октября камчатские следователи возбудили уголовное дело в отношении директора оленеводческого предприятия «СХА Дружба», работники которого не получали заработную плату с января 2012 года. От действий предпринимателя пострадали 32 сотрудника, в том числе замдиректора по оленеводству, оленевод-бригадир и оленеводы. Общая сумма задолженности составила более 10 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Люди тайги: фотопроект о жизни кочевников-оленеводов из Монголии
Цаатаны — маленький народ, насчитывающий всего 300 человек. Некоторые из их стойбищ удалены от городов на тысячи километров
Оленеводы на севере Камчатки шесть лет работали без зарплаты

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017