Семинар по правовой грамотности организовали для оленеводов в НАО

В Ненецком автономном округе (НАО) для представителей семейно-родовых общин организуют семинар по правовой грамотности. Участникам расскажут о мерах господдержки оленеводства и социальных гарантиях работников тундры, разъяснят правила традиционного рыболовства, научат оформлять документы на оружие и бухгалтерскую отчетность.

Одной из тем семинара станет предпринимательская деятельность. В частности, речь пойдет о сельскохозяйственной кооперации и способах реализации промысловой продукции. Об этом сообщает ИА FlashNord. В НАО насчитывается 20 общин коренных малочисленных народов Севера, большинство из которых заняты оленеводством.

В конце октября камчатские следователи возбудили уголовное дело в отношении директора оленеводческого предприятия «СХА Дружба», работники которого не получали заработную плату с января 2012 года. От действий предпринимателя пострадали 32 сотрудника, в том числе замдиректора по оленеводству, оленевод-бригадир и оленеводы. Общая сумма задолженности составила более 10 млн рублей.