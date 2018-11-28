Новогоднюю иллюминацию смонтируют в Самаре к 10 декабря

В Самаре проводится установка праздничной иллюминации к Новому году. Все украшения планируют смонтировать до 10 декабря.

В городе украсят места массовых гуляний на улице Ленинградской, площади Куйбышева, на склоне площади Славы, набережной, а также общественные места во всех районах Самары. Завершается монтаж девяти статодинамических фонтанов и фонтана со светодиодной гирляндой. Также светящимися гирляндами планируют украсить около 1,5 тыс. деревьев, монтаж уже завершен на улице Молодогвардейцев, улице Маяковского и сквере им. Высоцкого. Об этом сообщает НИА «Самара».

Монтаж светящихся арок и «звездного неба» ведут на улице Ленинградской. Всего на улицах установят более 2,7 тыс. конструкций и 1,6 тыс. м гирлянд.