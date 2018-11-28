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Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровске

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В Хабаровске утром 28 ноября произошло столкновение легковой Toyota с пассажирским автобусом № 71. Водитель легковушки с места происшествия скрылся.

По словам очевидцев, пострадали четыре человека, их увезла скорая помощь, двое из них получили серьезные травмы.

«Водитель Toyota Allion не пропустил автобус Isuzu, машины столкнулись, и автобус отбросило в столб. Водитель Toyota с места ДТП убежал», — приводит слова свидетеля ИА «Хабаровский край сегодня».

В краевой клинической больнице № 2, куда доставили пострадавших, агентству сообщили, один человек от помощи отказался. У пожилой женщины диагностировали перелом ключицы, у мужчины рваную рану лба, а у третьей пострадавшей ушибы, она от госпитализации отказалась.

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