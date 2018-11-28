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Лес вдоль трассы «Таврида» начнут восстанавливать в 2019 году

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В 2019 году министерство природы Крыма намерено начать восстановление лесополос вдоль трассы «Таврида». Дотации на эти работы уже поступили в бюджет республики. Об этом сообщил глава ведомства Геннадий Нараев на заседании парламента Крыма.

ИА «Крыминформ» уточняет, что предварительная сумма компенсации за срубленные во время строительства трассы деревья составляет 249 млн рублей. Вдоль дороги должны высадить 322,5 тыс. деревьев.

Строит трассу, которая свяжет Керчь и Севастополь, компания «ВАД» из Санкт-Петербурга. Стоимость республиканского участка — более 137 млрд рублей, а севастопольского — около 12 млрд рублей. Полностью построить дорогу планируется к сентябрю 2020 года и ввести в эксплуатацию в декабре 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что во время строительства трассы «Таврида» была найдена карстовая пещера с останками мамонта. Не исключено, что ее признают памятником природы.

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