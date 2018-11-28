Добыча грязи на озере Тамбукан под Пятигорском сократилась в 10 раз

Объем добычи целебной грязи на озере Тамбукан под Пятигорском со времен СССР уменьшился в 10 раз, сообщил на пресс-конференции руководитель АО «Кавминкурортресурсы» Евгений Левицкий.

«Это связано с тем, что в период так называемой советской школы бальнеологии грязь применялась иначе: человека всего обмазывали грязью, и он получал, помимо лечебной пользы, еще и удовольствие. Сейчас люди приезжают к нам на курорт на 14 дней, и полный цикл лечения выполнить в указанный период невозможно», — пояснил Левицкий.

В последние годы в результате подъема озера Тамбукан упала минерализация солевого раствора, так называемой рапы. Он тоже является целебным, информирует NewsTracker.

Тамбукан — соленое бессточное озеро овальной формы, расположенное в 9 км к юго-востоку от Пятигорска, на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. На его дне находится около 1,5 млн т сульфидной иловой грязи, которая используется в медицине с 1886 года. Лечебный продукт применяют в санаториях Кавказских Минеральных Вод и экспортируют.