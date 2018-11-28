Прямой эфир

Добыча грязи на озере Тамбукан под Пятигорском сократилась в 10 раз

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Объем добычи целебной грязи на озере Тамбукан под Пятигорском со времен СССР уменьшился в 10 раз, сообщил на пресс-конференции руководитель АО «Кавминкурортресурсы» Евгений Левицкий.

«Это связано с тем, что в период так называемой советской школы бальнеологии грязь применялась иначе: человека всего обмазывали грязью, и он получал, помимо лечебной пользы, еще и удовольствие. Сейчас люди приезжают к нам на курорт на 14 дней, и полный цикл лечения выполнить в указанный период невозможно», — пояснил Левицкий.

В последние годы в результате подъема озера Тамбукан упала минерализация солевого раствора, так называемой рапы. Он тоже является целебным, информирует NewsTracker.

Тамбукан — соленое бессточное озеро овальной формы, расположенное в 9 км к юго-востоку от Пятигорска, на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. На его дне находится около 1,5 млн т сульфидной иловой грязи, которая используется в медицине с 1886 года. Лечебный продукт применяют в санаториях Кавказских Минеральных Вод и экспортируют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Санаторий в Иркутской области незаконно добывал лечебную грязь
На Ставрополье увеличат объемы добычи лечебной грязи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017