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Путин посоветовал США отказаться от политики односторонних санкций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин посоветовал США отказаться от политики односторонних санкций и искать точки соприкосновения для эффективной совместной работы.

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При этом он отметил, что для выстраивания отношений и налаживания сотрудничества с российской стороной Соединенным Штатам, в первую очередь, необходимо найти консенсус внутри своих элит. Москва же всегда открыта для диалога, добавил глава государства.

«От односторонних политически немотивированных и незаконных с точки зрения международного торгового права и вредных мер все только проиграют», — подчеркнул российский лидер, выступая на инвестиционном форуме ВТБ в среду, 28 ноября.

По словам Путина, его американский коллега Дональд Трамп в целом позитивно настроен на работу. Он выразил надежду на то, что ему удастся повести переговоры с президентом США на саммите G20 в Аргентине, в частности обсудить вопросы взаимодействия в мировой торговле, пишет «РИА Новости».

26 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что план двусторонних встреч президента России на саммите «большой двадцатки» составлен.

Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине.

Россия ввела контрсанкции и категорически отвергла подобные обвинения. Москва подчеркнула, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а Крым вошел в состав России после легитимного референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за присоединение к РФ.

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