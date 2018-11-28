Повар работал учителем в школе в Иркутской области

В Иркутской области шеф-повара Мамской средней общеобразовательной школы перевели в преподаватели младших классов. Такие кадровые перестановки обнаружила прокуратура в ходе проверки.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, женщина-повар не имела высшего или среднего профессионального образования. По факту нарушения директору СОШ было внесен протест на незаконный приказ. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Руководство школы удовлетворило требования надзорного органа и отстранило женщину от проведения занятий у детей. Директора также привлекли к дисциплинарной ответственности.