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Повар работал учителем в школе в Иркутской области

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В Иркутской области шеф-повара Мамской средней общеобразовательной школы перевели в преподаватели младших классов. Такие кадровые перестановки обнаружила прокуратура в ходе проверки.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, женщина-повар не имела высшего или среднего профессионального образования. По факту нарушения директору СОШ было внесен протест на незаконный приказ. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Руководство школы удовлетворило требования надзорного органа и отстранило женщину от проведения занятий у детей. Директора также привлекли к дисциплинарной ответственности.

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