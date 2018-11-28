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Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

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Неблагоприятная погода ожидается в ближайшие сутки в Тюменской области. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

По данным городской администрации, юго-западный ветер с переходом на северо-восточный усилится до 18 м/с. При этом возможна метель с образованием снежных заносов на дорогах. В ночные часы ожидается мороз до -17 градусов. Об этом сообщает megatyumen.ru.

Автомобилистам рекомендовано соблюдать осторожность. Водителей просят не парковать машины вдоль обочин, чтобы уборочная техника могла беспрепятственно чистить улицы от снега.

Ранее МЧС предупредило об ухудшении погоды в Омской области. Ветер усилится до 24 м/с, на дорогах образуется гололедица, в течение двух дней возможны метели.

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