Прямой эфир

Медведи впали в спячку в зоопарке Тамбова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два медведя впали в спячку в тамбовском зоопарке. Их поместили в специальный вольер с соломой.

По данным сотрудников зоопарка, в спячку впали один бурый и один гималайский медведи. Они теперь находятся в берлоге, которая обита деревом и забита сухой соломой. Специалисты наблюдают за хищниками через смотровое окошко, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Еще один гималайский медведь пока бодрствует. В зоопарке уточнили, что в прошлом сезоне он не впадал в спячку, так что пока неясно, что будет этой зимой.

Перед спячкой медведям в полтора раза увеличили суточный рацион. В среднем они съедали 3–4 кг каши, 1,5 кг мяса или рыбы, а также овощи и фрукты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В столичном зоопарке медведи впали в зимнюю спячку
Орангутан родился в зоопарке Калининграда впервые за 23 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017