Медведи впали в спячку в зоопарке Тамбова

Два медведя впали в спячку в тамбовском зоопарке. Их поместили в специальный вольер с соломой.

По данным сотрудников зоопарка, в спячку впали один бурый и один гималайский медведи. Они теперь находятся в берлоге, которая обита деревом и забита сухой соломой. Специалисты наблюдают за хищниками через смотровое окошко, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Еще один гималайский медведь пока бодрствует. В зоопарке уточнили, что в прошлом сезоне он не впадал в спячку, так что пока неясно, что будет этой зимой.

Перед спячкой медведям в полтора раза увеличили суточный рацион. В среднем они съедали 3–4 кг каши, 1,5 кг мяса или рыбы, а также овощи и фрукты.