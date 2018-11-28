Противотанковые ежи установили на пляже в Калининградской области

В поселке Янтарный Калининградской области установили противотанковые ежи и фундаментные блоки перед въездами на пляж. Таким способом местные власти борются с лодочниками, которые выезжают на побережье на автомобилях с прицепами.

Нарушители срезают замки на технологических проездах и ломают ограждения, сообщил глава администрации Янтарного Алексей Заливаткий на своей странице в Facebook. Паркинг для автомобилей с лодочными прицепами открыли в сентябре, напоминает Калининград.Ru. Власти планируют построить объездную дорогу и оборудовать капитальный слип для круглогодичного спуска маломерных судов.

Янтарный — поселок городского типа на побережье Гданьского залива, административный центр Янтарного городского округа Калининградской области. Население — около 5,5 тыс. человек. В поселке расположен комбинат, добывающий и перерабатывающий янтарь.