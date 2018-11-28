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Паромное сообщение Ванино–Холмск восстановят 29 ноября

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Паромное сообщение Ванино–Холмск планируют возобновить в четверг, 29 ноября, при условии располагающих погодных условий.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на Сахалинское морское пароходство, паромы начнут ходить в обычном режиме 29 ноября в случае, если не помешают погодные условия. Сейчас на Сахалине действует циклон. На севере острова бушуют метели и сильный порывистый ветер.

Переправа Ванино–Холмск закрылась во вторник, 27 ноября, в связи с погодными условиями.

Ранее в ноябре сообщалось о том, что паром с линии Ванино–Холмск свяжет Сахалин и Курилы. На регулярную линию выйдет паром «Сахалин-8» Сахалинского морского пароходства.

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