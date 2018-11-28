Новый Центр вызовов «112» в Биробиджане принял 1,7 тыс. звонков за месяц

В Биробиджане Центр обработки вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» за первый месяц работы принял 1703 звонка.

Как сообщили ИА EAOMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, согласно данным, среднее количество звонков составило 56,7 в день. Так, 36% звонков составили обращения для вызова экстренных оперативных служб. Во всех случаях было организовано оперативное реагирование.

Порядка 39,8% составили звонки, которые прямо не относятся к задачам «Системы-112». Были зафиксированы случаи обращения по поводу эвакуации автомобиля, аварий в системах ЖКХ, вопросы, находящиеся в ведении жилищной инспекции, справочные и др. По данным звонкам были даны консультации либо осуществлена переадресация вызова. Остальные обращения классифицируются как не относящиеся к задачам «Системы-112».

Также 21% звонков были отнесены к категории «Детской шалости».