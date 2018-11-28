Захарова иронично ответила на вызов посла РФ в МИД Эстонии

Эстония воспользовалась инцидентом с вторжением украинских кораблей в территориальные воды РФ, чтобы напомнить миру о собственном существовании. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 ноября прокомментировала вызов российского посла в Таллине Александра Петрова в эстонское внешнеполитическое ведомство.

В среду представитель МИД Эстонии на встрече с Петровым призвал власти РФ незамедлительно освободить корабли ВМС Украины и членов их команд, уточняет «Федеральное агентство новостей».

«Видимо, эстонские дипломаты пока не в курсе, что у их страны нет выхода к Черному морю и корабли тоже не их, да и в целом вклад Таллина в урегулирование международных проблем мало заметен, но это же не повод отказываться от возможности напомнить миру о собственном существовании», — написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

В целях повышения узнаваемости дипломат рекомендовала эстонскому министерству вызвать посла Франции в связи с погромами в Париже или же вызвать посла Сирии в связи с бомбардировками американской коалиции и использованием террористами хлора на сирийской территории. Беспроигрышным вариантом, по ее мнению, станет вызов посла США в связи с сообщениями об использовании рабочей почты в личных целях дочерью президента США Дональда Трампа Иванкой. Захарова напомнила, что Иванка Трамп работает помощником американского лидера.

25 ноября российские погранслужбы арестовали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе за незаконное вторжение в территориальные воды в РФ. При задержании российской стороне пришлось применить силу.

На следующий день ФСБ представила полную хронологию событий и опубликовала видео допроса задержанных украинских моряков, среди которых также оказались сотрудники СБУ.

Керченский городской суд 27 ноября на два месяца арестовал трех раненых моряков, которые находятся в больнице, аналогичные решения были вынесены Киевским районным судом Симферополя в отношении еще 12 граждан Украины, которые были задержаны в Керченском проливе. Все арестованные обвиняются по ч. 3 ст. 322 УК PФ «Незаконное пересечение границы, совершеннoе группой лиц пo предварительному сговору или организованной группой либo с применением насилия или с угрозой его применения». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до шести лет.

На фоне этого инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в стране с 28 ноября. Режим будет действовать в некоторых регионах страны.