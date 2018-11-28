Директора школы в Новосибирской области судят за рукоприкладство

В суде Колывани в Новосибирской области начался процесс над бывшим директором Вьюнской средней образовательной школы Дмитрием Курицким. Его обвиняют в рукоприкладстве по отношению к ученикам.

Как уточняет vn.ru, речь идет о пяти инцидентах, когда директор школы поднимал руку на детей. Сам он своей вины не признает, утверждая, что его оговорили бывшие коллеги, которых он, по его словам, вынуждал исполнять свои обязанности.

По словам Дмитрия Смышляева, адвоката Курицкого, расследование этого дела велось с явными нарушениями: из него исчезли некоторые документы, а в проведении экспертиз было отказано.

Ранее сообщалось о том, что в Норвегии футбольного арбитра обвинили в растлении 300 мальчиков-подростков. По словам генпрокурора страны, на данный момент это самое крупное преступление сексуального характера в истории страны.