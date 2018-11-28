Движение трамваев на северо-западе Москвы восстановили после сбоя

Движение трамваев на северо-западе Москвы вошло в график после технического сбоя. Об этом РИАМО рассказали в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Сбой произошел около 08:00, в результате чего было приостановлено движение трамваев маршрутов 10, 15, 21, 28, 30 и 3, следующих от района Строгино в сторону станции метро «Щукинская», а также с улицы Живописной в том же направлении и на улицу Свободы. На время прекращения работы трамваев были запущены компенсационные автобусы. Отмечается, что трамваи в настоящее время ходят по расписанию на всех шести маршрутах.

9 ноября сообщалось, что ливни нарушили движение трамваев и паромов во Владивостоке.