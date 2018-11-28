Двухдневная ярмарка вакансий для будущих врачей прошла в Приморье

В Приморском крае 27–28 ноября провели ярмарку вакансий для будущих врачей. К участию были приглашены ординаторы и студенты старших курсов всех специальностей Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ).

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края, в рамках ярмарки студенты и ординаторы смогли получить ответы на интересующие их вопросы о работе и вариантах трудоустройства, а некоторые нашли работу.

И.о. директора департамента здравоохранения Тамара Курченко рассказала, что представители департамента всегда принимают участие в ярмарке вакансий ТГМУ. В этот раз будущие специалисты узнали о том, какие льготы и социальные и компенсационные выплаты предусмотрены администрацией края для сотрудников службы здравоохранения.

Ярмарка вакансий для будущих врачей организована в рамках государственной краевой программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013–2020 годы.