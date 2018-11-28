Главу жилкооператива судят за травму ребенка на детской площадке в Уфе

В суд Уфы поступили материалы уголовного дела в отношении бывшего председателя жилищного кооператива, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка по неосторожности.

Следствие установило, что в сентябре 2014 года годовалый ребенок во время игры на площадке на крыше подземного гаража упал и ударился головой о бетонную поверхность. У него диагностировали черепно-мозговую травму.

Как выяснилось, площадку установили и сдали заказчику еще в 2011 году. С тех пор за ее состоянием никто не следил. Вопреки требованиям нормативов, на ней не было ударопоглощающего покрытия, сообщает ИА «Башинформ».

Глава жилищного кооператива во время следствия признал свою вину. Дата начала рассмотрения дела в суде пока не назначена.

Ранее в Подмосковье возбудили уголовное дело после того, как девятилетняя девочка получила травму на детской площадке в Ступино. Она напоролась на металлическую конструкцию, находившуюся в непосредственной близости от места для игр.