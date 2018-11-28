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Программу «новгородского гектара» разработают для поддержки аграриев

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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил разработать областной закон по поддержке крестьянских хозяйств. В него будет включено понятие «новгородский гектар».

По словам главы региона, в Новгородской области был проведен мониторинг местности с помощью беспилотников «Геоксан». Исследование показало, что лишь 44% пашни находится в сельскохозяйственном обороте. Никитин отметил, что свободную землю можно отдавать людям бесплатно для создания собственных ферм. Областной закон он поручил разработать министерству сельского хозяйства.

По аналогии с «дальневосточным гектаром» предлагается внедрить и «новгородский гектар». Подобный проект уже одобрили в Вологодской области. Закон о «вологодском гектаре» вступит в силу с января 2019 года, сообщает Новгород.ру.

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