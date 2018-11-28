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В украинскую «дочку» ВТБ ввели временную администрацию

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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В украинскую «дочку» финансовой группы «ВТБ Банк», которая была признана неплатежеспособной Нацбанком Украины (НБУ), ввели временную администрацию с 28 ноября по 27 декабря текущего года.

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Таким образом, украинская сторона начала процедуру вывода банка с внутреннего рынка. Как сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц, администратором кредитного учреждения назначена Юлия Заболотная. Информация о выплатах вкладчикам будет обнародована позднее на сайте ФГВФЛ, пишет ТАСС.

12 сентября Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских «дочек» российских банков с госучастием — ВТБ, Проминвестбанк, Сбербанк.

27 ноября НБУ отнес АО «ВТБ Банк» к категории неплатежеспособных, обосновав свое решение «отсутствием реальных действий со стороны владельцев» и нарушением банковского законодательства Украины.

В свою очередь, группа ВТБ пригрозила украинскому лидеру Петру Порошенко международным судом с целью взыскания расходов, которые она понесла 12 лет назад в связи с покупкой банка «Мрия». На его базе создавалась украинская «дочка» ВТБ. Последняя, как заявил глава российской организации Андрей Костин, была готова выполнить все обязательства перед клиентами на Украине, но ей не дали это сделать.

По данным украинского Нацбанка на 1 октября текущего года, сумма средств клиентов на балансе АО «ВТБ Банк» составляла 3,67 млрд гривен ($131 млн). Согласно информации регулятора, 97% вкладчиков получат свои средства в полном объеме, так как их размер не превышает сумму в 200 тыс. гривен ($7 тыс.). Более крупные вклады возместят в пределах указанной суммы.

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