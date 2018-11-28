Власти Саратова не нашли денег на обустройство нового пляжа

Жителям Саратова не стоит ожидать появления в городе нового места отдыха на воде. Средств в муниципальном бюджете на эти цели не предусмотрено. Об этом сообщил глава городского управления по инженерной защите Павел Овчинников.

По его словам, которые приводит ИА «Взгляд-инфо», пока в районе Затона будет только солярий. Овчинников объяснил, что для строительства пляжа необходимо будет провести мероприятия по благоустройству, согласованию и подведению коммуникаций. На это потребуется около 230 млн рублей.

Впрочем, такой настрой чиновника не устроил некоторых депутатов гордумы, на заседании которой был поднят этот вопрос. Как, в частности, заявил Олег Комаров, городские власти бездействуют, и в процедуре заказа проекта пляжа нет ничего сложного. Депутат уверен, что обследовать берег властям помогут специалисты Сарспаса «за бутылку водки».

Ранее стало известно о задержании в Саратове начальника Главного управления МЧС по региону Игоря Качева. Это произошло в рамках мероприятий по пресечению коррупции. В частности, во время проверок были подтверждены факты злоупотребления должностными полномочиями по госконтрактам.