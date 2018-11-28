Два кита выбросились на берег на Кунашире

Два больших морских млекопитающих выбросились на берег на острове Кунашир недалеко от охранной зоны заповедника «Курильский». Их обнаружили в пятницу, 23 ноября. Киты застряли на мели и не смогли спастись.

На момент обнаружения киты были живы и пытались развернуться в сторону океана, но безуспешно. К прибытию сотрудников заповедника они были уже мертвы. По словам рыбаков из Южно-Курильска, выбросившиеся животные — кашалоты. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Как рассказала сотрудник заповедника «Курильский» Ирина Неведомская, в день обнаружения китов была очень плохая погода, оценить ситуацию сотрудники заповедника прибыли 24 ноября, но кашалоты были уже мертвы. Неведомская выразила мнение, что животные были очень крупные и их раздавило собственным весом.

Сотрудник заповедника также отметила, что в 2017 году была похожая ситуация с карликовыми кашалотами. Тогда им удалось помочь. В данном случае нужно понимать, что это совершенно другие млекопитающие, которые намного меньше и в длину всего 2–3 метра. Когда на мель выбрасываются крупные животные, им практические невозможно помочь.