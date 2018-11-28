Астраханца будут судить за гибель двух мужчин при столкновении лодок

В Астрахани завершено расследование уголовного дела по факту гибели двух мужчин при столкновении моторных лодок. Под суд пойдет 32-летний мужчина, который проявил неосторожность при управлении судном.

По данным следователей, мужчина на моторной лодке двигался по акватории раскатной части Каспийского моря со скоростью, которая не позволяла при возникновении опасности избежать столкновения. Астраханец допустил столкновение с другой моторной лодкой, хотя располагал временем для маневрирования. При столкновении водитель второго плавсредства скончался на месте происшествия. Его пассажир умер в больнице спустя четыре дня. Об этом сообщает «Астрахань-24».

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого материалы будут переданы в суд.