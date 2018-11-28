Старинные колокола воссоздадут в Тюменской области

Проект «Вернем колоколу голос» приедет в Тюменскую область. Его участники намерены отлить точные копии старинных колоколов, которые на данный момент разбиты.

Участники экспедиции прибудут в Тюменскую область в конце ноября. Сначала они побывают в Викуловском районе, где их заинтересовал колокол, хранящийся в краеведческом музее имени Давыдова. Следующей точкой экспедиции станет храм Святой Троицы в Шабалино. Также планируется исследование колокола 1777 года в селе Исетском. Об этом сообщает портал «Наш город».

В ходе обследования специалисты проведут трехмерное сканирование колоколов. По его итогам Сибирский центр колокольного искусства сделает точные копии разбитых колоколов.

Ранее сообщалось, что в Псковской области начала работу школа звонарей. В курс включены теоретические и практические занятия. Студентов познакомят с уставом колокольного звона и научат, как звонить в колокола.