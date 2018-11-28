Прокуратура обжалует приговор за травмы ребенка на пляже в Ульяновске

В Ульяновске суд оштрафовал предпринимателя, который установил небезопасный аттракцион на пляже. Прокуратура намерена обжаловать приговор в связи с травмой ребенка.

Инцидент произошел в июле, малолетний мальчик упал с установленного в бассейне на Центральном пляже аттракциона. По данным врачей, ребенок получил вред здоровью средней тяжести. В ходе проверки было установлено, что у владельца аттракциона нет разрешения на оказание услуг и установку конструкции. Кроме того, работник аттракциона не обеспечил контроль оборудования. Об этом пишет 1ul.ru.

По решению суда за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предприниматель приговорен к штрафу в размере 150 тыс. рублей. Прокуратура же настаивала на ограничении свободы сроком один год. Сотрудники правоохранительных органов намерены обжаловать приговор.