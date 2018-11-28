Улица карельских гранитов появится в КНР в 2019 году

Предприятия из Карелии с успехом представили местный гранит на XIX международной выставке камня в КНР. Свою продукцию продемонстрировали три камнеобрабатывающих предприятия республики: ООО «РеаЛ РК», ООО «Карельский Габбро-Диабаз» и ООО «РусКамень». Выставка проходила с 8 по 11 ноября в городе Шито.

Итогом работы стенда предприятий Карелии стало подача Таиландом заявки на поставку из республики более 40 т камня. Еще около 50 участников выставки заявили о готовности приобрести блоки из габбро-диабаза, гранатового амфиболита, зеленого пироксенита и гранита калгуваара, добываемых в Карелии.

Как отмечает ИА «Карелinform», организаторы выставки предложили российской делегации в 2019 году расширить экспозицию предприятий из Карелии и создать «улицу карельских гранитов». По предварительным данным, планируется увеличить экспозицию до 10 стендов.

В этом году площадь карельского стенда составляла 180 кв. м. Он располагался в самом центре выставки и был самым масштабным. На нем помещалось панно из образцов камня, сведения о карьерах в Карелии и хронология развития сотрудничества республики с китайской провинцией Фуцзянь.

Ранее участник молодежного крыла партии «Истинные финны» Генри Хаутамяки написал в Twitter о том, что Финляндия должна вернуть земли, включенные в состав России после Второй мировой войны. Впрочем, в МИД Финляндии позже заявили, что страна не имеет никаких территориальных претензий ни к одному государству, в том числе и к России.