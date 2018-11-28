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Концепцию экологической политики разработали в Ярославской области

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Правительство Ярославской области утвердило концепцию новой экологической политики. Над документом два месяца работали 70 специалистов. Основные направления: «Вода», «Воздух», «Лес», «Обращение с отходами» и «Просвещение».

Концепция предполагает строительство и капитальный ремонт коллекторов, внедрение раздельного сбора мусора, создание инфраструктуры для обработки ТКО. Об этом сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Власти займутся «зеленым маслом» на территории бывшего сажевого завода в Ярославле и прудами-накопителями на территории ЯНПЗ им. Менделеева. В 2019 году планируется расширить систему экологического образования и провести мероприятия по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Власти Свердловской области подготовили план экологической безопасности, предусматривающий сокращение загрязняющих воздух веществ на 50 тыс. т. В следующем году общий объем выбросов на заводах региона составит 990 тыс. т, в 2035-м этот показатель уменьшится до 940 тыс. т. План согласован с промышленными предприятиями.

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