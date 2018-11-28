Строитель погиб при падении с четвертого этажа в Иркутске

В Иркутске во время строительных работ разбился мужчина. Он упал с четвертого этажа и погиб от полученных травм.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, трагический инцидент произошел во вторник, 27 ноября, на строительном объекте. Во время работ 25-летний мужчина упал с четвертого этажа и разбился. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

В результате происшествия рабочий получил различные телесные травмы от которых скончался на месте. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

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