Площадь лесов выросла на 14% в Оренбуржье

С 2010 года площадь лесного фонда в Оренбургской области выросла на 14%. В 2018 году она составила 631,2 тыс. га.

В правительстве региона считают, что увеличить площадь лесов помогло проведение крупных акций. Во время мероприятия «Лес Победы» в 2015 году было высажено 410 тыс. деревьев по числу оренбуржцев, которые ушли на фронт. Еще более 10 млн деревьев посадили в рамках акции «Миллион деревьев». Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

По данным чиновников, в Оренбургской области постоянно действуют десять лесных питомников, ежегодно они производят около 7 млн сеянцев стандартного посадочного материала. За счет роста количества сеянцев хвойных пород удалось начать изменение породного состава лесов региона.

В течение пяти лет в Оренбуржье проводилась плановая борьба с вредителями, что позволило спасти от уничтожения порядка 2 тыс. га насаждений. Проведено оздоровление леса на площади более 13,7 тыс. га.