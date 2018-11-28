ГИБДД будет ликвидировать детские горки возле дорог в Ижевске

Жителей Ижевска попросили сообщать в ГИБДД о несанкционированных снежных горках вблизи проезжей части, информирует пресс-служба МВД по Удмуртии. Катания детей возле дорог могут привести к авариям.

«Ребенок в азарте игры при съезде с горки может не заметить приближающийся автомобиль, а водитель, даже заметив ребенка, не сможет мгновенно остановить машину», — предупреждают правоохранители. Сотрудники Госавтоинспекции осматривают территории возле школ, где дети чаще всего устраивают зимние забавы, передает ИА «Сусанин».

По всей России 18 ноября прошли акции и массовые мероприятия, приуроченные к объявленному Организацией Объединенных Наций Всемирному дню памяти жертв ДТП. Погибших в дорожных авариях вспоминают каждое третье воскресенье ноября. Акции нацелены на то, чтобы привлечь внимание общества к проблемам сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения.