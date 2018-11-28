Стала известна причина задержания начальника ГУ МЧС по Саратовской области

Начальника Главного управления МЧС по Саратовской области Игоря Качева задержали в рамках мероприятий по пресечению коррупции. Об этом 28 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в ходе проверок были подтверждены факты злоупотребления должностными полномочиями по госконтрактам.

Игорь Качев в 2012 году стал заместителем начальника ГУ МЧС по Саратовской области, а в 2013 году возглавил ведомство. Утром 28 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали Качева в его кабинете и провели там обыск. На допрос его доставили вместе с двумя подчиненными.