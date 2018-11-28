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Уроки по правам человека пройдут в российских школах

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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В московских школах и реабилитационно-образовательных учреждениях, а также в других регионах России пройдут уроки по правам человека, сообщила столичный омбудсмен Татьяна Потяева.

«Это первый конкретный шаг в процессе просвещения учащихся в правовом поле», — приводит ее слова «РИА Новости».

По ее словам, с инициативой о проведении единого урока в школах выступила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Акция пройдет в преддверии Международного дня прав человека, который отмечают 10 декабря.

В начале июля стало известно, что Роскомнадзор подготовил дистанционные уроки для школьников по защите персональных данных в Сети.

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