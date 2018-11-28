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Центр поддержки экспорта создадут в ЕАО в 2019 году

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Порядка 20 млн рублей будет направлено на создание Центра поддержки экспорта в Еврейской автономной области в 2019 году. Новая структура будет работать на базе фонда «Инвестиционное агентство ЕАО».

В задачи центра войдет поддержка предпринимателей-экспортеров, а также помощь бизнесу в применении механизмов экспорта продукции за пределы страны. Сотрудники окажут бизнесменам консультационные и образовательные услуги. Кроме того, в планах центра организация бизнес-миссий и встреч с зарубежными партнерами для укрепления международных экономических связей. Структура будет взаимодействовать с Российским экспортным центром.

«С созданием центра меры поддержки, в том числе федеральные, станут доступнее нашим хозяйствующим субъектам, которые увидят в этом направлении перспективы. Мы приграничная территория, поэтому такой инструмент поддержки бизнеса может стать очень востребованным. Это позволит развивать потенциал региона», — цитирует газета «Биробиджанская звезда» начальника управления экономики правительства ЕАО Ольгу Дубоделову.

Средства на формирование Центра поддержки экспорта поступят из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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