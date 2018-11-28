Сбивший насмерть балерину Мариинки гонщик избежал наказания

Уголовное дело в отношении стритрейсера Ивана Ярочкина, сбившего насмерть заслуженную балерину Мариинского театра Ольгу Искандерову, прекращено в связи с примирением сторон. Соответствующее решение принял Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, передает телеканал «78».

Ярочкин полностью признал свою вину и возместил родственникам погибшей ущерб, который был оценен в 250 тыс. рублей. Потерпевшие подали ходатайство о прекращении уголовного дело, которое было удовлетворено.

Трагедия произошла в июне текущего года. Искандерова переходила Невский проспект, когда ее на скорости в 100 км/ч сбил 28-летний гонщик. У погибшей не нашли при себе паспорт и у нее не было близких родственников, поэтому тело артистки месяц пролежало в морге.

О смерти Искандеровой узнали благодаря ее кошке. Голодное животное стало беспокоить криками соседей, которые и забили тревогу.

Ольга Искандерова родилась в блокадном Ленинграде. Она танцевала в Мариинке, затем преподавала в Академии русского балета Вагановой, а в 1999-м вновь вернулась в родной театр. Последние 20 лет Ольга Дмитриевна помогала познавать балетное искусство молодым танцовщицам в Мариинском театре, а также преподавала в канадских, японских, корейских, американских балетных школах.