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Названо вероятное место проведения ответного матча финала Кубка Либертадорес

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Фото: Global Look Press/Gustavo Ortiz
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Ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» может пройти в столице Катара Дохе. Об этом сообщает TyC Sports.

После того, как КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола. — Ред.) решил провести ответный матч финала турнира за пределами Аргентины, в организацию поступило несколько предложений.

По данным издания, готовность провести матч выражали Бразилия, парагвайская столица Асунсьон и даже Майами. Однако, вероятнее всего, встреча пройдет в Дохе, поскольку у города есть географическое преимущество. Он находится рядом с ОАЭ, где в декабре пройдет клубный чемпионат мира, в котором примет участие победитель Кубка Либертадорес.

Как ожидается, ответный матч финала турнира пройдет 8 или 9 декабря, уточняет «Газета.ру».

Ответная встреча между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» должна была пройти 24 ноября. Перед матчем фанаты «Ривер Плейт» атаковали автобус с футболистами команды соперника, забросав его камнями. Полицейские применили слезоточивый газ, который проник в салон автобуса. Многие футболисты получили травмы, а у некоторых возникла аллергическая реакция.

КОНМЕБОЛ перенес матч на 25 ноября, однако и в этот день его не удалось провести из-за беспорядков. В результате организация приняла решение провести его за пределами Аргентины.

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