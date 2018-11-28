Песков предложил выяснить детали ЧП в Керченском проливе у пограничников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал журналистов спрашивать о деталях инцидента в Керченском проливе у пограничников.

На вопрос, как утверждение ФСБ о том, что украинские суда получили приказ пройти через пролив, вяжется со словами Москвы, что целью была провокация, Песков ответил: «По деталям нужно обращаться к пограничникам».

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время они задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

26 ноября ФСБ представила полную хронологию событий и опубликовала видео допроса задержанных украинских моряков, среди которых также оказались сотрудники СБУ.