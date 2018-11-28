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Более 700 населенных пунктов Татарстана подключат к интернету

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В Татарстане решается вопрос об оснащении интернетом более 700 населенных пунктов. Министр информатизации и связи республики Роман Шайхутдинов рассказал о подготовке программы цифровой экономики.

Все села и деревни с населением более 100 человек должны подключить к оптоволоконной сети. По словам Шайхутдинова, Татарстан стал первым регионом России, где устранили цифровое неравенство. Об этом пишет Inkazan.ru.

Челябинскую область признали одним из лучших регионов РФ по уровню цифровизации. Данные озвучены центром финансовых инноваций и безналичной экономики МШУ «Сколково». Лидером по итогам первых шести месяцев этого года стал Уральский федеральный округ.

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