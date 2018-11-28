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Опрос о лучшей дате для Единого дня голосования пройдет в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Центризбирком проведет опросы общественного мнения, которые помогут выявить оптимальную дату для проведения Единого дня голосования. Об этом 28 ноября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

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«Мы договорились, сейчас будут запущены исследования, фокус-группы, опросы, все-таки какой оптимальный единый день голосования, в какое время он может быть», — цитирует ее ТАСС.

Памфилова также отметила, что результаты опроса могут обсудить уже 21 декабря на заседании рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при Администрации президента РФ.

Единым днем голосования в 2018 году было назначено 9 сентября. В этот день в России прошли дополнительные выборы семи депутатов в Госдуму, выборы глав 26 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 17 субъектах Российской Федерации.

30 октября Памфилова заявила о желании представить президенту России Владимиру Путину предложения по совершенствованию избирательной системы в стране. Глава ЦИК отметила, что планирует обсудить их на отдельной встрече с российским лидером.

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