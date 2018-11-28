Опрос о лучшей дате для Единого дня голосования пройдет в РФ

Центризбирком проведет опросы общественного мнения, которые помогут выявить оптимальную дату для проведения Единого дня голосования. Об этом 28 ноября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

«Мы договорились, сейчас будут запущены исследования, фокус-группы, опросы, все-таки какой оптимальный единый день голосования, в какое время он может быть», — цитирует ее ТАСС.

Памфилова также отметила, что результаты опроса могут обсудить уже 21 декабря на заседании рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при Администрации президента РФ.

Единым днем голосования в 2018 году было назначено 9 сентября. В этот день в России прошли дополнительные выборы семи депутатов в Госдуму, выборы глав 26 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 17 субъектах Российской Федерации.

30 октября Памфилова заявила о желании представить президенту России Владимиру Путину предложения по совершенствованию избирательной системы в стране. Глава ЦИК отметила, что планирует обсудить их на отдельной встрече с российским лидером.